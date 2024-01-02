В двух районах Киева из-за обломков сбитых беспилотников возникли пожары

В ночь на 2 января в Киеве прогремели взрывы, на город упали обломки сбитых беспилотников.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, КГВА

Детали: В частности, по словам Кличко, в Деснянском районе пылает обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте.

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В КГВА добавили, что в Деснянском районе возникло возгорание на территории жилой застройки.

Подразделения ГСЧС и полиции следуют на места вызовов.

Дополнено в 3.47: Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Голосеевском районе Киева также зафиксировано падение обломков БпЛА. Подразделения ГСЧС направляются на место вызова. Информации о пострадавших нет.

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Дополнено в 4.39: Сергей Попко сообщил, что в результате атаки вражеских БПЛА в столице нет критических разрушений. Зафиксировано падение нескольких остатков дронов на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

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