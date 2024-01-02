В двух районах Киева из-за обломков сбитых беспилотников возникли пожары
В ночь на 2 января в Киеве прогремели взрывы, на город упали обломки сбитых беспилотников.
Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, КГВА
Детали: В частности, по словам Кличко, в Деснянском районе пылает обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте.
В КГВА добавили, что в Деснянском районе возникло возгорание на территории жилой застройки.
Подразделения ГСЧС и полиции следуют на места вызовов.
Дополнено в 3.47: Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Голосеевском районе Киева также зафиксировано падение обломков БпЛА. Подразделения ГСЧС направляются на место вызова. Информации о пострадавших нет.
Дополнено в 4.39: Сергей Попко сообщил, что в результате атаки вражеских БПЛА в столице нет критических разрушений. Зафиксировано падение нескольких остатков дронов на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.
Предыстория:
- Российские войска в понедельник вечером снова запустили ударные беспилотники по территории Украины.
- В Киевской области по беспилотникам работала противовоздушная оборона.