Дом нардепа Рудык в Киеве задела взрывная волна: Окон нет, осколки повсюду
Дом народного депутата и главы партии "Голос" Киры Рудык в Киеве пострадал во время массированной ракетной атаки россиян утром 2 января.
Источник: Кира Рудык в Facebook
Прямая речь: "Сегодня случился мой личный фильм ужасов. Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки – повсюду. Окон больше нет. Поврежден фасад. Домашний уют сменил запах дыма и ада, который несет Россия.
Самая лучшая новость – мы нашли мою Мишель (кошку – ред.). Спасибо всем, кто помогает и заботится".
Детали: Кира Рудик поделилась фотографиями последствий атаки в своем доме.
В результате атаки утром 2 января в Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, а также попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе.
1 женщина умерла в результате атаки, 27 пострадавших людей попали в больницу.
В столице местами есть перебои с элекро- и водоснабжением.