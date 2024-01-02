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Дом нардепа Рудык в Киеве задела взрывная волна: Окон нет, осколки повсюду

Елена РощинаВторник, 2 января 2024, 10:22
Дом нардепа Рудык в Киеве задела взрывная волна: Окон нет, осколки повсюду
Кира Рудык дома до того, как взрывной волной вынесло окна, фото из Facebook Рудик

Дом народного депутата и главы партии "Голос" Киры Рудык в Киеве пострадал во время массированной ракетной атаки россиян утром 2 января. 

Источник: Кира Рудык в Facebook

Прямая речь: "Сегодня случился мой личный фильм ужасов. Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки – повсюду. Окон больше нет. Поврежден фасад. Домашний уют сменил запах дыма и ада, который несет Россия.

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Самая лучшая новость – мы нашли мою Мишель (кошку – ред.). Спасибо всем, кто помогает и заботится".

Детали: Кира Рудик поделилась фотографиями последствий атаки в своем доме.

Во время атаки на Киев дом Киры Рудик из
Во время атаки на Киев дом Киры Рудик из "Голоса" задела взрывная волна
Facebook Киры Рудык
 
Дом нардепа Киры Рудык в Киеве задела взрывная волна
Facebook Киры Рудык
 
2 января взрывная волна вынесла окна в доме Киры Рудык
Facebook Киры Рудык

В результате атаки утром 2 января в Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, а также попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе. 

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1 женщина умерла в результате атаки, 27 пострадавших людей попали в больницу.

В столице местами есть перебои с элекро- и водоснабжением.

Темы: Киевракетный удар
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