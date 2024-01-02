Дом нардепа Рудык в Киеве задела взрывная волна: Окон нет, осколки повсюду

Кира Рудык дома до того, как взрывной волной вынесло окна, фото из Facebook Рудик

Дом народного депутата и главы партии "Голос" Киры Рудык в Киеве пострадал во время массированной ракетной атаки россиян утром 2 января.

Источник: Кира Рудык в Facebook

Прямая речь: "Сегодня случился мой личный фильм ужасов. Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки – повсюду. Окон больше нет. Поврежден фасад. Домашний уют сменил запах дыма и ада, который несет Россия.

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Самая лучшая новость – мы нашли мою Мишель (кошку – ред.). Спасибо всем, кто помогает и заботится".

Детали: Кира Рудик поделилась фотографиями последствий атаки в своем доме.

Во время атаки на Киев дом Киры Рудик из "Голоса" задела взрывная волна Facebook Киры Рудык

Дом нардепа Киры Рудык в Киеве задела взрывная волна Facebook Киры Рудык

2 января взрывная волна вынесла окна в доме Киры Рудык Facebook Киры Рудык

В результате атаки утром 2 января в Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, а также попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе.

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1 женщина умерла в результате атаки, 27 пострадавших людей попали в больницу.

В столице местами есть перебои с элекро- и водоснабжением.