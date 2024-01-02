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Генсек Совета Европы напомнила РФ, что обстрелы гражданских объектов являются военными преступлениями

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 2 января 2024, 12:56
Генсек Совета Европы напомнила РФ, что обстрелы гражданских объектов являются военными преступлениями
Marija Pejčinović Burić, Twitter (X)

Очередная массированная атака России на Украину, совершенная утром 2 января, является военным преступлением и нарушением международного права.

Источник: генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в Twitter (Х), "Европейская правда"

Прямая речь: "Непрерывные атаки России против Украины неприемлемы. Умышленные обстрелы гражданских лиц или гражданских объектов являются военными преступлениями и серьезными нарушениями международного права".

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Этому предшествовало: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

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Евродепутат Ги Вергофстадт после ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ЕС должен усилить военную и финансовую поддержку Украины и призвал Европу "проснуться".

Темы: войнаРосcияУкраинаЕвропа
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