Генсек Совета Европы напомнила РФ, что обстрелы гражданских объектов являются военными преступлениями

Очередная массированная атака России на Украину, совершенная утром 2 января, является военным преступлением и нарушением международного права.

Источник: генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в Twitter (Х), "Европейская правда"

Прямая речь: "Непрерывные атаки России против Украины неприемлемы. Умышленные обстрелы гражданских лиц или гражданских объектов являются военными преступлениями и серьезными нарушениями международного права".

Russia’s relentless attacks against Ukraine are unacceptable. Intentionally targeting civilians or civilian objects amounts to war crimes and serious violations of international law @coe