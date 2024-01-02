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Байден предложил Японии помощь после разрушительного землетрясения

Алена ИвашкивВторник, 2 января 2024, 01:11
Байден предложил Японии помощь после разрушительного землетрясения
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

США готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий землетрясения в Японии.

Источник: заявление президента США Джо Байдена на сайте Белого дома

Детали: Он отметил, что вместе с женой Джилл молится за народ Японии, который пострадал от ужасного землетрясения. 

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Администрация Байдена также поддерживает контакты с японскими официальными лицами.

Кроме этого, Соединенные Штаты готовы оказать любую необходимую помощь японскому народу. 

Прямая речь Байдена: "Соединенные Штаты и Япония, как близкие союзники, имеют глубокую дружбу, которая объединяет наших людей. Наши мысли с японским народом в это трудное время".

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Предыстория: 

  • 1 января мощное землетрясение магнитудой 7,6 баллов произошло в префектуре Исикава в центральной части Японии, на побережье Японского моря.

Темы: ЯпонияСШАземлетрясение
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