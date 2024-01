Глава МИД Германии: С каждой ракетой Путин показывает, что хочет уничтожить Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила последний массированный ракетный обстрел Россией Украины утром 2 января.

Источник: Бербок в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: "С каждой ракетой Путин показывает, что хочет уничтожить Украину", – считает руководительница немецкого внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, которые Украине дают союзники, "спасают жизни каждый день".

Mit jeder Rakete zeigt Putin, dass er die #Ukraine vernichten will. Mit den von uns gelieferten Patriots & IRIS-T werden jeden Tag Menschenleben gerettet. Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine, solange sie uns brauchen und ein Alltag ohne Angst & Terror möglich ist.