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Глава МИД Германии: С каждой ракетой Путин показывает, что хочет уничтожить Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 2 января 2024, 20:25
Глава МИД Германии: С каждой ракетой Путин показывает, что хочет уничтожить Украину
АННАЛЕНА БЕРБОК, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила последний массированный ракетный обстрел Россией Украины утром 2 января.

Источник: Бербок в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: "С каждой ракетой Путин показывает, что хочет уничтожить Украину", – считает руководительница немецкого внешнеполитического ведомства.

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Она напомнила, что системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, которые Украине дают союзники, "спасают жизни каждый день".

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"Мы будем рядом с народом Украины до тех пор, пока он в этом будет нуждаться, пока не будет возможна повседневная жизнь без страха и террора", – подытожила Бербок.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Киеве и "прилеты" в Харькове. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

А председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.

Темы: Германияракетный удар
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