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В Севастополе раздались взрывы, сообщают о столбах дыма

Татьяна ОлейникВторник, 2 января 2024, 23:55
В Севастополе раздались взрывы, сообщают о столбах дыма
Фото - Крымський ветер

Местные паблики сообщили о взрывах во временно оккупированном Севастополе.

Источник: так называемый губернатор Михаил Развожаев в Telegram, паблик "Крымский ветер", Крым.Реалии

Детали: По сообщениям СМИ, в Севастополе раздались громкие взрывы.

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Развожаев пишет, что над акваторией вроде бы сбили ракету, повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

Обновление: "Крымский ветер" пишет, что "во время украинской ракетной атаки жители окрестных сел Фруктовое и Верхнесадовое видели яркую вспышку в районе аэродрома Бельбек".

Темы: СевастопольКрымоккупация
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