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В аэропорту Кишинева задерживали помощника Джемилева, которому ФСБ "шила" экстремизм

Катерина ТищенкоСуббота, 4 мая 2024, 17:06
В аэропорту Кишинева задерживали помощника Джемилева, которому ФСБ шила экстремизм
Эрол Велиев, фото ATR

В аэропорту Кишинев молдавские спецслужбы задерживали помощника нардепа Мустафы Джемилева – Эрола Велиева.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook

Детали: По словам Чубарова, Велиева задержали по прилету в аэропорт Кишинев около 15 часов при прохождении пограничного контроля для возвращения в Киев.

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Прямая речь Чубарова: "Наше особое беспокойство связано с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесенных Россией в список террористов, подлежащих аресту.

О возникшей ситуации сообщено МИД Украины, посольству Украины в Молдове. Меджлисом крымскотатарского народа принимаются другие меры, направленные на защиту прав гражданина Украины Эрола Велиева".

Обновлено: В 16:50 Чубаров сообщил, что Велиева "отвели в другое помещение в здании Кишиневского аэропорта, где его будут опрашивать (допрашивать?) сотрудники Службы антитеррора".

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В 16:59 Чубаров сообщил, что Велиева освободили.

Прямая речь Чубарова: "Причина задержания - объявление Россией Эрола в "национальный розыск". Правда, при чем здесь спецслужбы суверенной Молдовы, будем еще выяснять".

Что предшествовало: В 2018 году ФСБ России обвиняла Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму.

Рефат Чубаров объяснял, что задержанного в оккупированном Крыму харьковчанина Александра Стешенко пытали и заставили дать нужные для ФСБ показания, после чего Стешенко записал на камеру "признание", что помощник народного депутата Мустафы Джемилева Эрол Велиев якобы просил его в январе 2018 года поджечь на полуострове дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Темы: МолдоваМеджлис
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