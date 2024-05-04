Минобороны запустило онлайн-калькулятор выплат военным
Суббота, 4 мая 2024, 18:21
Министерство обороны запустило онлайн-калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.
Источник: Министерство обороны Украины
Дословно: "В Министерстве обороны Украины запустили сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.
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На платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины, воспользовавшись онлайн-калькулятором".
Детали: Также на сайте social.mil.gov.ua можно получить информацию о:
- порядка начисления и выплаты денежного обеспечения;
- единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;
- других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.