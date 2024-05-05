В Белом доме считают, что помощь США поможет Украине осуществить контрнаступление в 2025 году – FT

Украина будет стремиться осуществить новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи от США в размере более $60 млрд.

Источник: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, цитирует Financial Times

Детали: Издание отмечает: Салливан сказал, что он все еще ожидает "российских успехов в ближайший период" на поле боя, несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце, потому что вы нельзя мгновенно "щелкнуть переключатель".

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Но он добавил, что с новой помощью от Вашингтона Киев будет иметь возможность "держать оборону" и "обеспечить, чтобы Украина выстояла против российского нападения" в течение 2024 года.

А указывая на сценарий войны в следующем году, Салливан отметил, что Украина намерена "двигаться вперед, чтобы вернуть себе территорию, которую россияне отобрали у нее".

"Его комментарии относительно потенциального контрнаступления со стороны Украины являются самой четкой артикуляцией Белого дома относительно того, как он видит развитие конфликта, если президент Джо Байден победит на выборах в ноябре", – говорится в публикации.

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Также FT добавляет, что любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения и одобрения финансирования со стороны Конгресса США и Белого дома.

Напомним: Салливан признал, что ВСУ потеряли часть территорий на востоке, в частности, Авдеевку из-за задержки с одобрением помощи Украине.

Предистория:

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

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