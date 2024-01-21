Больше всего в воскресенье россияне атакуют на Авдеевском направлении – Генштаб

На фронте в воскресенье произошло 59 боестолкновений, больше всего вражеских атак (14) защитники отразили на Авдеевском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 59 боевых столкновений. Всего в течение суток враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Графское, Волчанск, Николаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Марчихина Буда, Фотовиж, Атинское, Павловка, Константиновка, Садки Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Огирцево, Волчанск, Бударки, Колодязное Харьковской области.

На Купянском направлении защитниками отражено 7 атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении защитниками отражено 4 атаки в районах Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 6 атак вблизи Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и недалеко от населенных пунктов Ямполовка, Григорьевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 5 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 3 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Максимильяновка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Богоявленка, Старомайорское, Зеленое Поле.

На Запорожском направлении защитниками отражено 4 атаки западнее Вербового и Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Берислав, Новотягинка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 3 артиллерийских средствах и 1 средству ПВО противника.