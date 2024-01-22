Зеленский назвал визит Туска "очень продуктивным"

Президент Владимир Зеленский очень доволен результатами визита в Украину недавно назначенного премьер-министра Польши Дональда Туска.

Источник: Зеленский в своем видеообращении к украинцам в социальных сетях

Детали: По его словам, стороны содержательно обсудили все вопросы.

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Прямая речь: "Оборона. Будет оборонный пакет от Польши и на усиление наших позиций. Мы говорили о совместном производстве оружия, об увеличении наших возможностей в использовании польской техники и систем вооружения.

Конечно, подробно говорили о политическом взаимодействии. О том, что все проблемы между Украиной и Польшей можем решить между нами на уровне наших государств. Уверен, что и критические ситуации на границе, блокировки, которые ощутимо ослабляют солидарность сейчас, мы можем решить. Можем найти прагматические выходы из любых критических ситуаций".

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Детали: Зеленский также поблагодарил Польшу за присоединение к декларации Группы Семи по гарантиям безопасности Украины. Он сообщил, что страны начинают работу над двусторонним соглашением по безопасности.

Также Зеленский и Туск подробно обсудили движение Украины в ЕС, ожидания от саммита НАТО.

Прямая речь: "Польша может помочь. И кстати, очень важно, что опыт Польши и премьер-министра Туска в отношениях с европейскими институтами может значительно усилить наши действия, наши решения".

Что предшествовало: Новый премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января, в День соборности Украины, прибыл в Киев с первым визитом на этом посту.