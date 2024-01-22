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Печерский райсуд Киева отправил Романа Гринкевича под стражу

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 января 2024, 22:14
Печерский райсуд Киева отправил Романа Гринкевича под стражу
Роман Гринкевич в зале Печерского райсуда Киева 22 января 2024 года. Фото: Александр Магула/Суспильне

Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, фигурирующий по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ, под стражу до 17 марта 2024 с возможностью внести залог более 500 миллионов гривен.

Источник: трансляция заседания на Youtube-канале "Суспильного"

Детали: Прокуры просили содержания под стражей из-за риска того, что Гринкевич может повлиять на свидетелей или, воспользовавшись поддельными документами, уехать за границу или будет продолжать совершать правонарушения. Просили залог в размере 500 001 528 грн.

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Сторона защиты не согласилась с ходатайством прокурора, назвав обвинения безосновательными и просила применить для Гринкевича круглосуточный домашний арест.

По залогу, по словам адвоката, внести указанную сумму подозреваемый также не имеет возможности, ведь все его счета заблокированы.

Сам Гринкевич заявил, что залог в указанном адвокатами размере вносить не будет. Дело он назвал заказным и сообщил, что в Одессе был с рабочими делами и планировал вернуться в Киев. О том, что его разыскивают, он узнал вроде бы несколько дней назад.

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Что предшествовало: 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича, сына скандального львовского бизнесмена, который является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Он находился в розыске. Прокуроры через суд получили разрешение на его задержание.

Темы: судкоррупция
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