Уничтоженные квартиры, сгоревшие авто, выбитые окна: последствия ударов россиян по Киеву и области
Утренняя ракетная атака россиян по Украине наделала беды в пяти районах столицы и в области: в Киеве повреждены квартиры и автомобили, 22 человека пострадали, один из них находится в реанимации.
Источник: ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook, мэр Киева Виталий Кличко, КГВА, ГСЧС и Нацполиция в Telegram
Детали: В Святошинском районе столицы (10 локаций):
- произошло возгорание 2 автомобилей возле 5-этажного жилого дома, разрушен балкон на 5 этаже, спасатели эвакуировали 19 человек,
- возникло возгорание в 3 квартирах на общей площади 30 кв.м с разрушением балконов с 1 по 5 этаж, на месте обнаружили пострадавшую женщину, ее передали медикам. Женщина находится в состоянии клинической смерти, врачи борются за ее жизнь. Спасатели вывели на свежий воздух 30 человек,
- еще по одному адресу произошло возгорание в двухэтажном здании на площади 80 кв. м,
- повреждены 10 гаражей с последующим возгоранием,
- взрывными волнами повреждены несколько авто и выбиты окна в квартирах,
- в одном из домов обнаружили неразорвавшуюся боевую часть ракеты − жителей дома эвакуировали.
Всего в Святошинском районе провели эвакуацию населения из двух жилых домов в два оперативно развернутых места временного пребывания на базе одной средней школы и одного дошкольного учебного заведения.
В Соломенском районе (3 локации):
- частично разрушено двухэтажное здание спортивного зала на площади 300 кв. м без возгорания, госпитализировали 7 пострадавших.
В Шевченковском районе (1 локация):
- взрывной волной повреждены окна в жилом доме.
В Печерском районе (5 разных локаций):
- произошло возгорание одноэтажного нежилого здания на площади 150 кв. м., огонь уже потушен,
- в трех жилых домах взрывной волной повреждены окна и двери.
В Дарницком районе:
- зафиксировали падение обломков на 5 различных локациях, без негативных последствий.
В Киевской области в результате массированной атаки в Бучанском и Обуховском районах произошли частичные разрушения в частных и многоэтажных жилых домах, возгорание автомобилей.
Київська область: внаслідок масованої атаки в Бучанському та Обухівському районах сталися часткові руйнування в приватних та багатоповерхових житлових будинках, загорання автомобілів. За попередньою інформацією, травмовані троє людей. Відео ДСНС pic.twitter.com/bPeXZPpixY— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) January 23, 2024
По предварительной информации, три человека травмированы, но от госпитализации они отказались.
Предыстория:
- Утром 23 января Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков.
- Под атакой находились Киев, Харьков, Павлоград, Шостка и другие населенные пункты Украины.
- В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщали о работе противовоздушной обороны.
- Сообщалось, что в результате российского удара по Киеву утром 23 января в нескольких районах города есть повреждения домов, в Святошинском районе горели автомобили.
- По данным МВД, 5 человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали в результате утренней ракетной атаки РФ по Украине по состоянию на 08:45 23 января.
- В ночь на 23 января Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине: из 41 запущенного средства воздушного поражения украинская ПВО уничтожила 21 вражескую ракету.