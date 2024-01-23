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Уничтоженные квартиры, сгоревшие авто, выбитые окна: последствия ударов россиян по Киеву и области

Ирина БалачукВторник, 23 января 2024, 12:58
Уничтоженные квартиры, сгоревшие авто, выбитые окна: последствия ударов россиян по Киеву и области
Фото ГСЧС в Киеве

Утренняя ракетная атака россиян по Украине наделала беды в пяти районах столицы и в области: в Киеве повреждены квартиры и автомобили, 22 человека пострадали, один из них находится в реанимации.

Источник: ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook, мэр Киева Виталий Кличко, КГВА, ГСЧС и Нацполиция в Telegram

Детали: В Святошинском районе столицы (10 локаций):

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  • произошло возгорание 2 автомобилей возле 5-этажного жилого дома, разрушен балкон на 5 этаже, спасатели эвакуировали 19 человек,
  • возникло возгорание в 3 квартирах на общей площади 30 кв.м с разрушением балконов с 1 по 5 этаж, на месте обнаружили пострадавшую женщину, ее передали медикам. Женщина находится в состоянии клинической смерти, врачи борются за ее жизнь. Спасатели вывели на свежий воздух 30 человек,
     
    Фото ГСЧС в Киеве 
  • еще по одному адресу произошло возгорание в двухэтажном здании на площади 80 кв. м,
  • повреждены 10 гаражей с последующим возгоранием,
  • взрывными волнами повреждены несколько авто и выбиты окна в квартирах,
  • в одном из домов обнаружили неразорвавшуюся боевую часть ракеты − жителей дома эвакуировали. 
 
Фото ГСЧС в Киеве 

Всего в Святошинском районе провели эвакуацию населения из двух жилых домов в два оперативно развернутых места временного пребывания на базе одной средней школы и одного дошкольного учебного заведения. 

 
Фото ГСЧС в Киеве 

В Соломенском районе (3 локации):

ВИДЕО ДНЯ
  • частично разрушено двухэтажное здание спортивного зала на площади 300 кв. м без возгорания, госпитализировали 7 пострадавших.
     
    Фото ГСЧС в Киеве 

В Шевченковском районе (1 локация):

  • взрывной волной повреждены окна в жилом доме.
     
    Фото ГСЧС в Киеве 

В Печерском районе (5 разных локаций):

  • произошло возгорание одноэтажного нежилого здания на площади 150 кв. м., огонь уже потушен,
  • в трех жилых домах взрывной волной повреждены окна и двери.
     
    Фото ГСЧС в Киеве 

В Дарницком районе:

  • зафиксировали падение обломков на 5 различных локациях, без негативных последствий. 
     
    Фото ГСЧС в Киеве 

В Киевской области в результате массированной атаки в Бучанском и Обуховском районах произошли частичные разрушения в частных и многоэтажных жилых домах, возгорание автомобилей.

По предварительной информации, три человека травмированы, но от госпитализации они отказались.

Предыстория:

Темы: КиевКиевская областьракетный удар
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