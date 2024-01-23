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В 6 областях снова объявляли тревогу

Ирина БалачукВторник, 23 января 2024, 14:00
В 6 областях снова объявляли тревогу
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей, Воздушные силы сначала сообщили об угрозе баллистики с востока, а затем о запущенных Россией ракетах.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока".

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Детали: По состоянию на 13:25 сирены звучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Обновлено: В 13:30 Воздушные силы сообщили о вероятных пусках ракет с Ту-22М3 из Липецкой области России. А через несколько минут − о двух запусках Россией ракет из Курской области. Сообщалось, что вражеские воздушные цели движутся на юго-запад.

"Очередные ракеты на Сумщине, направление – юго-западное!", – сообщили в Воздушных силах ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено: В 14:02 тревоги начали отменять.

Сейчас сирены еще звучат в восточных и южных областях: Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

Предыстория:

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУвойна
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