В 6 областях снова объявляли тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей, Воздушные силы сначала сообщили об угрозе баллистики с востока, а затем о запущенных Россией ракетах.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока".
Детали: По состоянию на 13:25 сирены звучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Обновлено: В 13:30 Воздушные силы сообщили о вероятных пусках ракет с Ту-22М3 из Липецкой области России. А через несколько минут − о двух запусках Россией ракет из Курской области. Сообщалось, что вражеские воздушные цели движутся на юго-запад.
"Очередные ракеты на Сумщине, направление – юго-западное!", – сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Дополнено: В 14:02 тревоги начали отменять.
Сейчас сирены еще звучат в восточных и южных областях: Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.
Предыстория:
- Утром 23 января Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков.
- Под атакой находились Киев, Харьков, Павлоград, Шостка и другие населенные пункты Украины.
- В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщали о работе противовоздушной обороны.
- Сообщалось, что в результате российского удара по Киеву утром 23 января в нескольких районах города есть повреждения домов, в Святошинском районе горели автомобили.
- По данным МВД, 5 человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали в результате утренней ракетной атаки РФ по Украине по состоянию на 08:45 23 января.
- 23 января Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине: из 41 запущенного средства воздушного поражения украинская ПВО уничтожила 21 вражескую ракету.