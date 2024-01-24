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Белый дом пытается получить больше информации о падении российского Ил-76

Татьяна ОлейникСреда, 24 января 2024, 22:50
Белый дом пытается получить больше информации о падении российского Ил-76
координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото - Getty Images

У белого дома пока нет достаточной информации, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76, который упал в Белгородской области России 24 января.

Источник: координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге

Прямая речь: "У нас недостаточно информации, чтобы комментировать эту авиакатастрофу. Украинцы утверждают одно, россияне — другое. У нас пока нет фактов, чтобы комментировать это".

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Детали: По словам Кирби, Белый дом делает все возможное, чтобы получить больше информации об инциденте с Ил-76.

В Государственном департаменте США призвали как Россию, так и Украину "провести свои соответствующие расследования и установить факты".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
  • После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.
  • В ГУР подтвердили лишь, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Темы: СШАРосcияИл-76 в Россиивойна
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