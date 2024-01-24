Белый дом пытается получить больше информации о падении российского Ил-76
Среда, 24 января 2024, 22:50
У белого дома пока нет достаточной информации, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76, который упал в Белгородской области России 24 января.
Источник: координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге
Прямая речь: "У нас недостаточно информации, чтобы комментировать эту авиакатастрофу. Украинцы утверждают одно, россияне — другое. У нас пока нет фактов, чтобы комментировать это".
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Детали: По словам Кирби, Белый дом делает все возможное, чтобы получить больше информации об инциденте с Ил-76.
В Государственном департаменте США призвали как Россию, так и Украину "провести свои соответствующие расследования и установить факты".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
- После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.
- В ГУР подтвердили лишь, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.