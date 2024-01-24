Белый дом пытается получить больше информации о падении российского Ил-76

У белого дома пока нет достаточной информации, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76, который упал в Белгородской области России 24 января.

Источник: координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге

Прямая речь: "У нас недостаточно информации, чтобы комментировать эту авиакатастрофу. Украинцы утверждают одно, россияне — другое. У нас пока нет фактов, чтобы комментировать это".

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Детали: По словам Кирби, Белый дом делает все возможное, чтобы получить больше информации об инциденте с Ил-76.

В Государственном департаменте США призвали как Россию, так и Украину "провести свои соответствующие расследования и установить факты".

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