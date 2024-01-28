Координационный штаб по вопросам пленных заявил об ограничениях из-за DDoS-атаки

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о DDoS-атаке на свои информационные ресурсы.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падения самолета Ил-76 несет для него угрозу.

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В целях безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам.

Несмотря на все преграды, Координационный штаб продолжает работу над возвращением наших граждан из российской неволи".

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