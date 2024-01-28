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Координационный штаб по вопросам пленных заявил об ограничениях из-за DDoS-атаки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 января 2024, 23:18
Координационный штаб по вопросам пленных заявил об ограничениях из-за DDoS-атаки
иллюстративное фото Getty Images

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о DDoS-атаке на свои информационные ресурсы.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падения самолета Ил-76 несет для него угрозу.

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В целях безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам.

Несмотря на все преграды, Координационный штаб продолжает работу над возвращением наших граждан из российской неволи".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что им россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300. Минобороны России заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена. По утверждению Минобороны РФ, был "пуск двух украинских ракет", от удара 74 человека погибли, в том числе 65 украинских пленных. 
  • Подтверждений этому нет, но обмен был сорван.
  • Руководитель ГУР Кирилл Буданов также заявил, что ни российская, ни украинская сторона не может до конца ответить, что произошло во время катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области.
  • Буданов также убежден, что обмен пленными, который был сорван в день катастрофы Ил-76 в России, состоится в ближайшее время.

Темы: пленныехакерыинтернет
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