Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что обмен пленными, который был сорван в день катастрофы Ил-76 в России, состоится в ближайшее время.
Источник: Буданов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Жизнь наших людей, наших граждан, военнослужащих или гражданских, не должна быть в опасности и в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают.
Все, что можно сделать, мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится.
А что произошло с этим эпизодом (катастрофой Ил-76 – ред.), со временем мы узнаем".
Что предшествовало: Буданов также заявил, что ни российская, ни украинская сторона не может до конца ответить, что произошло во время катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области.
Предыстория:
- 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что им россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300. Минобороны России заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена. По утверждению Минобороны РФ, был "пуск двух украинских ракет", от удара 74 человека погибли, в том числе 65 украинских пленных.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала якобы списки пленных. СМИ же известны лишь имена 6 погибших членов экипажа.
- Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными об украинских пленных на борту самолета. На предыдущий обмен пленных доставляли самолетом, но тогда предупредили об этом.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди. На отсутствие признаков того, что при крушении самолета погибло много людей, указал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
- Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергает требование проведения международной комиссией расследования катастрофы.