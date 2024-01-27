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Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

Катерина ТищенкоСуббота, 27 января 2024, 23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что обмен пленными, который был сорван в день катастрофы Ил-76 в России, состоится в ближайшее время.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Жизнь наших людей, наших граждан, военнослужащих или гражданских, не должна быть в опасности и в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают.

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Все, что можно сделать, мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится.

А что произошло с этим эпизодом (катастрофой Ил-76 – ред.), со временем мы узнаем".

Что предшествовало: Буданов также заявил, что ни российская, ни украинская сторона не может до конца ответить, что произошло во время катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области.

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Темы: БудановобменпленныеИл-76 в России
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