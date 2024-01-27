Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ни российская, ни украинская сторона не может до конца ответить, что произошло во время катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "К сожалению, надо констатировать, что ни одна сторона не может до конца ответить, что там произошло.

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Позиция России понятна – во всем обвинять Украину. При том, что есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Это, прежде всего, то, что они не показали поля, усеянные трупами, останками, как должны были бы это показать для того, чтобы максимально обвинить Украину. Но даже этого нет. То есть ситуация не понятна до конца.

Если это произошло как утверждает РФ, то почему Россия скрывала несколько дней и скрывает дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: "Смотрите, украинцы – убийцы". Но нет трупов, ничего нет".

Предыстория: