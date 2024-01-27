Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ни российская, ни украинская сторона не может до конца ответить, что произошло во время катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области.
Источник: Буданов в эфире телемарафона
Прямая речь: "К сожалению, надо констатировать, что ни одна сторона не может до конца ответить, что там произошло.
Позиция России понятна – во всем обвинять Украину. При том, что есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Это, прежде всего, то, что они не показали поля, усеянные трупами, останками, как должны были бы это показать для того, чтобы максимально обвинить Украину. Но даже этого нет. То есть ситуация не понятна до конца.
Если это произошло как утверждает РФ, то почему Россия скрывала несколько дней и скрывает дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: "Смотрите, украинцы – убийцы". Но нет трупов, ничего нет".
Предыстория:
- 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что им россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300. Минобороны России заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена. По утверждению Минобороны РФ, был "пуск двух украинских ракет", от удара 74 человека погибли, в том числе 65 украинских пленных.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала якобы списки пленных. СМИ же известны лишь имена 6 погибших членов экипажа.
- Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными об украинских пленных на борту самолета. На предыдущий обмен пленных доставляли самолетом, но тогда предупредили об этом.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди. На отсутствие признаков того, что при крушении самолета погибло много людей, указал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
- Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергает требование проведения международной комиссией расследования катастрофы.