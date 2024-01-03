Трамп обжаловал решение штата Мэн, которое запрещает ему участие в праймериз

Бывший президент Дональд Трамп во вторник подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз, которое запрещает ему участвовать в выборах (праймериз) 2024 года.

Источник: Associated Press

Детали: Решение о запрете Трампа баллотироваться было принято из-за его роли в нападении на Капитолий 6 января 2021 года.

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Бывший президент утверждает, что Беллоуз не имела на это полномочий, что он не подстрекал к беспорядкам, никогда не клялся "поддерживать" Конституцию и не был государственным служащим, как это предусмотрено поправкой к Конституции, на которую она ссылалась.

Трамп подал апелляцию на решение суда штата Мэн демократки Беллоуз, которая стала первым в истории госсекретарем, запретившим кому-то баллотироваться в президенты на основании редко используемого положения 3 14-й поправки, которое запрещает занимать должности тем, кто "участвовал в мятеже".

Ожидается, что бывший президент вскоре обжалует подобный запрет в Верховном суде штата Колорадо. Эта апелляция пойдет в Верховный суд США, в то время как иск Беллоуз оспаривается в Высшем суде штата Мэн.

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Напомним: Ранее Республиканская партия штата Колорадо обратилась в Верховный суд США с просьбой вмешаться после того, как верховный суд Колорадо дисквалифицировал Трампа от участия в партийных выборах (праймериз) в штате.

Кроме того, Верховный суд штата Мичиган отклонил иск с требованием запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз.