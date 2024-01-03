ISW проанализировал заявления Путина, что Запад является "врагом России"

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Запад является "врагом России", а РФ "ведет в Украине экзистенциальную войну против Запада".

Источник: ISW

Детали: Президент России Владимир Путин назвал Запад "врагом" России и предположил, что Россия воюет в Украине, чтобы победить Запад.

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Путин ответил на вопрос российского военнослужащего о помощи Запада Украине во время встречи в военном госпитале в Московской области 1 января, заявив, что проблема России заключается не в том, что Запад помогает Украине, а в том, что Запад является "врагом России".

Он добавил, что "Украина сама по себе не является врагом (для России - ред.)", но что западные игроки, "которые хотят уничтожить российскую государственность" и достичь "стратегического поражения России на поле боя", являются врагами России.

Путин заявил, что западные элиты пытаются разбить Россию на пять частей и пытаются сделать это, используя Украину, но ситуация на фронтах меняется, и Россия "разберется (с Западом - ред.) быстрее", чем Запад сможет расправиться с Россией на полях боев в Украине.

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Диктатор добавил, что проблема не в поставке западной помощи Украине, и отметил, что Украина уже "полностью разрушена", что от нее "ничего не осталось", и что она "существует только на подачки".

Путин намекнул, что Россия ведет в Украине экзистенциальную войну против Запада, и отметил, что западная риторика в последнее время переориентировалась на то, как "быстро закончить конфликт".

Аналитики отмечают: эта формулировка означает, что Путин видит конфликт и потенциальные переговоры между Россией и Западом, а не конфликт и потенциальные переговоры между Россией и Украиной.

Путин добавил, что Россия также хочет завершить конфликт между Россией и Западом, но только на условиях Кремля, и подчеркнул, что Россия не сдаст своих позиций.

Президент РФ не рассматривает Украину как независимого игрока и, таким образом, изображает свое полномасштабное вторжение в Украину как противостояние между Россией и Западом - намеренно искажая реальность, что Россия вторглась в Украину с целью уничтожения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Упор Путина на смене нарративов на Западе может свидетельствовать о том, что он будет воспринимать и/или представлять любое ослабление поддержки Украины со стороны Запада и любые поражения Украины на поле боя как победу России в этом якобы российско-западном противостоянии.

То, что Путин представляет свою войну в Украине как борьбу России против Запада, а не Украины, указывает на то, что он не намерен вести добросовестные переговоры с Украиной и ставит информационные условия, направленные на то, чтобы убедить Запад предать Украину путем переговоров.

Путин, вероятно, сознательно и ложно выставляет Украину бесправной пешкой в конфликте между Россией и Западом, чтобы замаскировать свои экспансионистские и максималистские цели по установлению полного эффективного российского контроля над Украиной.

"Заявление Путина от 1 января о переговорах касается его намерения вести переговоры исключительно с Западом о будущем Украины в российской сфере влияния и только об отказе Запада от Украины", - говорится в отчете.

Ранее Путин придерживался подобной линии, когда выдвинул два ультиматума Соединенным Штатам и НАТО в декабре 2021 года, которые имели целью заставить Запад признать сферу влияния России в Восточной Европе, уступив существенными элементами суверенитета Украины во имя деэскалации конфликта между Западом и Россией, который разжигал Путин.

Любая приверженность Запада к переговорам о будущем Украины в обход Украины будет сигналом для России, что она может навязывать свою волю странам, которые, по ее мнению, находятся в сфере ее влияния, потенциально включая Финляндию и Молдову, о которых российские деятели начали создавать информационные условия для будущих кампаний.

Путин может расширить свои военные цели в Украине, включив в них конфронтацию с Западом, чтобы создать условия для постоянного наращивания российской армии и оправдать высокие жертвы на поле боя.

Кроме того, его заявления, вероятно, свидетельствуют о том, что он готовит долгосрочное оправдание для того, чтобы держать войска мобилизованными и вовлеченными в боевые действия для якобы защиты суверенитета России против Запада.

Ключевые выводы ISW за 2 января: