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Посол США: Ударами по Украине Путин "укрепил решимость украинцев защищать свою свободу"

Ольга ГлущенкоСреда, 3 января 2024, 03:54
Посол США: Ударами по Украине Путин укрепил решимость украинцев защищать свою свободу
Бриджит Бринк, фото: Getty Images

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что ударами по Украине российский диктатор Владимир Путин "укрепил решимость украинцев защищать свою свободу".

Источник: Бринк в Twitter (X)

Прямая речь: "За последние пять дней Россия запустила более 450 ракет и беспилотников по Украине.

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Путин убил и ранил гражданских, временно лишил тысячи людей света и тепла, пытался сломать волю нации – но он лишь укрепил решимость украинцев защищать свою свободу, а нас –поддерживать Украину в ее экзистенциальной борьбе, что имеет значение для безопасности Европы и не только".

Что предшествовало: 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.

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Темы: ракетный ударПутинСША
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