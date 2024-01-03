Посол США: Ударами по Украине Путин "укрепил решимость украинцев защищать свою свободу"
Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что ударами по Украине российский диктатор Владимир Путин "укрепил решимость украинцев защищать свою свободу".
Источник: Бринк в Twitter (X)
Прямая речь: "За последние пять дней Россия запустила более 450 ракет и беспилотников по Украине.
Путин убил и ранил гражданских, временно лишил тысячи людей света и тепла, пытался сломать волю нации – но он лишь укрепил решимость украинцев защищать свою свободу, а нас –поддерживать Украину в ее экзистенциальной борьбе, что имеет значение для безопасности Европы и не только".
Что предшествовало: 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.
Предыстория:
- Это уже вторая массированная атака по Украине и столице в частности за последние 5 дней.
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- На второй день после атаки президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли 39 человек. Позже количество жертв этого удара возросло. Только в Киеве погибли 28 человек.
- Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них.
- По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.