Будем стоять рядом с Украиной: в НАТО отреагировали на массированные удары РФ

В НАТО осудили последние массированные удары России и заявили, что продолжат поддерживать Украину и будут защищать "каждый сантиметр Польши".

Источник: RMF FM со ссылкой на комментарий пресс-службы Альянса, передает "Европейская правда"

Дословно: "НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских лиц, города и поселки. Это еще одна демонстрация попытки Путина сломать решимость Украины. Ему это не удастся".

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Детали: Там подчеркнули, что "члены Альянса уже предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны и привержены дальнейшему укреплению ее обороноспособности".

"НАТО продолжает поддерживать право Украины на самозащиту от агрессивной войны России. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько будет необходимо", - заявили в НАТО.

Пресс-служба Альянса вспомнила о ситуации в Польше и угрозу, которую несет война для соседних с Украиной стран.

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Представители Альянса отметили, что "НАТО усиливает свое присутствие и готовность от Черного до Балтийского моря, в том числе в Польше", и что "Польша уже имеет более 10 тысяч военнослужащих Альянса и значительный военный потенциал Альянса, включая самолеты НАТО, которые защищают польское небо".

"НАТО и в дальнейшем будет оценивать свою позицию и защищать каждый сантиметр Польши", – заверили в заявлении.

Представители НАТО также напомнили о заявлении Генерального секретаря Йенса Столтенберга после того, как российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. Столтенберг заверил в полной солидарности с Польшей.

Напомним: У Минобороны Великобритании считают, что Россия по крайней мере временно изменила подход к нанесению ударов по Украине с дальнего расстояния и сконцентрировалась на оборонительных мощностях.