Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Будем стоять рядом с Украиной: в НАТО отреагировали на массированные удары РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 13:59
Будем стоять рядом с Украиной: в НАТО отреагировали на массированные удары РФ
Фото: Getty Images

В НАТО осудили последние массированные удары России и заявили, что продолжат поддерживать Украину и будут защищать "каждый сантиметр Польши".

Источник: RMF FM со ссылкой на комментарий пресс-службы Альянса, передает "Европейская правда"

Дословно: "НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских лиц, города и поселки. Это еще одна демонстрация попытки Путина сломать решимость Украины. Ему это не удастся".

Реклама:

Детали: Там подчеркнули, что "члены Альянса уже предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны и привержены дальнейшему укреплению ее обороноспособности".

"НАТО продолжает поддерживать право Украины на самозащиту от агрессивной войны России. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько будет необходимо", - заявили в НАТО.

Пресс-служба Альянса вспомнила о ситуации в Польше и угрозу, которую несет война для соседних с Украиной стран.

ВИДЕО ДНЯ

Представители Альянса отметили, что "НАТО усиливает свое присутствие и готовность от Черного до Балтийского моря, в том числе в Польше", и что "Польша уже имеет более 10 тысяч военнослужащих Альянса и значительный военный потенциал Альянса, включая самолеты НАТО, которые защищают польское небо".

"НАТО и в дальнейшем будет оценивать свою позицию и защищать каждый сантиметр Польши", – заверили в заявлении.

Представители НАТО также напомнили о заявлении Генерального секретаря Йенса Столтенберга после того, как российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. Столтенберг заверил в полной солидарности с Польшей.

Напомним: У Минобороны Великобритании считают, что Россия по крайней мере временно изменила подход к нанесению ударов по Украине с дальнего расстояния и сконцентрировалась на оборонительных мощностях.

Темы: НАТОУкраинавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Все новости...
НАТО
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Последние новости
17:55
Украина и Дания обсудят совместное производство дронов - Кулеба
17:52
Санкции США ударили по поставкам с нового российского завода по производству СПГ - Bloomberg
17:42
Путин заявил, что в Украине воюет 600 тысяч россиян
17:31
Данилов: ООН обнимается с Лавровым, но при этом не "имеет права" посетить место падения Ил-76
17:24
Экс-генсек НАТО: Надежды Путина на президентство Трампа – очередной просчет Кремля
17:13
Зачем государство хочет легализировать криптовалюту – подкаст "Хроніки економіки"
17:11
"Особенно жестокий метод": в ЕС отреагировали на смертную казнь в США с помощью вдыхания азота
17:09
Разведка Эстонии: Россия ослабила наступление на Украину
17:05
Приватизация двух госбанков: НБУ еще не получал документов от потенциальных инвесторов
17:05
фотоВ Кривом Роге задержан подозреваемый, который стрелял в дом из РПГ – полиция
Все новости...
Реклама: