В Госдепе отрицали изменение стратегии США по поддержке Украины в войне

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер опроверг сообщения СМИ о якобы изменении американской стратегии поддержки Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Источник: Миллер сказал на брифинге в среду, 3 января, передает "Европейская правда"

Детали: Журналист попросил представителя Госдепа прокомментировать сообщения в СМИ, согласно которым "США хотят, чтобы Украина изменила стратегию от полной победы до пребывания в лучшей переговорной позиции".

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"Нет, нет, это неправда", – коротко ответил Миллер.

В течение декабря по меньшей мере два издания – The New York Times и Politico – опубликовали пространные материалы, где утверждали о незаметном изменении в американской стратегии в отношении Украины.

Оба издания утверждали, что США подталкивают Украину к более оборонительной стратегии для удержания территорий и наращивания сил для сдерживания российского наступления. Среди причин такого изменения упоминалась неуверенность в дальнейшей поддержке из-за дискуссий в Конгрессе.

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Отметим также, что NYT писали и о якобы готовности российского президента Владимира Путина к заключению "перемирия", если Киев и Запад признают российскими незаконно оккупированные территории Украины.