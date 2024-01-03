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12 стран предостерегли хуситов от нападений на суда в Красном море

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 21:08
12 стран предостерегли хуситов от нападений на суда в Красном море
Фото - GETTY IMAGES

Двенадцать стран, в частности США, Великобритания, Германия и Италия, в среду, 3 января, опубликовали совместное заявление с предостережением для йеменских повстанцев-хуситов от дальнейших нападений на коммерческие суда в Красном море.

Источник: заявления пресс-служб глав государств этих стран, сообщает "Европейская правда"

Детали: В совместном заявлении отмечается, что нападения хуситов в Красном море являются "незаконными, неприемлемыми и глубоко дестабилизирующими".

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"Нападения на суда, в том числе коммерческие, с использованием беспилотных летательных аппаратов, малых катеров и ракет, в частности первое применение противокорабельных баллистических ракет против таких судов, представляют прямую угрозу свободе судоходства, которая является основой глобальной торговли на одном из важнейших водных путей в мире", – указывают эти страны.

Подписанты указали, что через Красное море идет почти 15% мировой морской торговли, в том числе 8% мировой торговли зерном, 12% – нефтью и 8% – сжиженным природным газом. Поэтому нападения хуситов ставят под угрозу движение продовольствия, топлива и гуманитарной помощи по всему миру.

"Позвольте четко заявить: мы призываем к немедленному прекращению этих незаконных нападений и освобождению незаконно задержанных судов и экипажей. Хуситы будут нести ответственность за последствия, если они будут продолжать угрожать жизни людей, мировой экономике и свободному торговому потоку на критически важных водных путях региона", – добавили они.

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Заявление опубликовали от имени США, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Дании, Германии, Италии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Великобритании и Японии.

Напомним, в последние недели поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали нападать на торговые суда вокруг Аравийского полуострова или обстреливать их под предлогом, что атакуют связанные с Израилем суда.

В ответ Соединенные Штаты объявили о создании международной миссии, преимущественно с участием союзников НАТО, для защиты торговых судов. Великобритания направила для участия в миссии эсминец HMS Diamond.

Темы: США
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