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США не обнаружили злоупотреблений с предоставленным Украине оружием – Кирби

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 января 2024, 04:54
США не обнаружили злоупотреблений с предоставленным Украине оружием – Кирби
ДЖОН КИРБИ, ФОТО: ЕП

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты не обнаружили никаких признаков злоупотреблений с оружием, предоставленным Украине.

Источник: Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы не видели никаких признаков того, что этого (ответственности в Украине, – ред.) нет, или чтобы имела место широкомасштабная коррупция или злоупотребления со стороны украинской армии".

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Детали: Кирби подчеркнул, что с американской стороны происходит прямое взаимодействие с украинской стороной по подотчетности в этом вопросе. С этой целью в Киеве работают специалисты из США.

"Украинцы понимают нашу необходимость в подотчетности. Они разделяют это, и они дали понять, что готовы работать с нами над мерами подотчетности для всех систем, которые предоставляются", – отметил представитель администрации президента США Джо Байдена.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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