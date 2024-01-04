Бои вокруг Бахмута: россияне пытаются наступать в направлении Часового Яра – аналитики

Российские войска пытаются наступать на разных направлениях вокруг Бахмута, в том числе и в направлении Часового Яра, возле Богдановки продолжаются интенсивные бои.

Источник: отчет ISW за 3 января

Детали: Российский блогер утверждал, что 3 января российские войска продвинулись на северо-восток от Бахмута, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

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Он отмечал, что российские войска возобновили атаки на северо-восточном и восточном флангах Веселого (около 18 км к северо-востоку от Бахмута), и опубликовал карту, согласно которой российские войска продвинулись в этих районах.

ISW пока не наблюдал визуальных подтверждений продвижения российских войск вблизи Веселого.

Однако, по данным аналитиков, недавно российские войска совершили подтвержденное продвижение к северо-западу от Бахмута.

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Геолокационные кадры, опубликованные 2 января, показывают, что российские войска, вероятно, элементы 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ), продвинулись к северу от дороги О0506 Бахмут-Хромовое между Богдановкой и Хромовым.

Несколько военных блогеров также утверждали 3 января, что российские войска продвинулись на северо-запад от Бахмута в лесных массивах вдоль дороги О0506.

Командующий Сухопутных войск Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что возле Богдановки продолжаются интенсивные бои, и что российские войска пытаются продвинуться в направлении Часового Яра (к западу от Бахмута).

Российские военные блогеры также утверждали, что войска РФ продвинулись на юго-запад от Бахмута в районе Клещеевки и Курдюмовки, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения российских успехов в этой местности.

Российские и украинские источники сообщают о позиционных боях к северо-западу от Бахмута возле Богдановки и Хромового, к западу от Бахмута возле Ивановского и к юго-западу от Бахмута возле Курдюмовки, Клищеевки и Андреевки.

По сообщениям, на Бахмутском направлении продолжают действовать подразделения 98-й и 106-й дивизий ВДВ и Северного флота России.