В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны
С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки и ограничивать военнообязанным выезд из страны.
Источник: "Медуза"
Детали: 27 апреля правительство России опубликовало постановление о правилах работы двух электронных баз данных – Единого реестра воинского учета и связанного с ним реестра повесток.
Как отмечает "Медуза", этот документ ждали с весны 2023 года, когда в России были приняты поправки об электронных повестках.
Реестр воинского учета заработает с 1 ноября 2024 года. В нем будут храниться подробные отчеты о военнообязанных. Уведомления о попадании в реестр и всех изменениях в нем (например, об отправке повестки) будут приходить на "Госуслуги".
Повестки будут размещаться в реестре повесток. Когда это случится, военнообязанный получит уведомление на "Госуслугах", одновременно ему отправят бумажную повестку. Не позднее чем через семь дней повестка будет считаться врученной – и автоматически начнут вводиться связанные с ней запреты.
Первый запрет – на выезд из России. Он начнет действовать сразу после того, как повестку будут считать врученной. Если призывник не придет в военкомат в течение 20 дней, ему также запретят регистрироваться как индивидуальному предпринимателю, проводить сделки с недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты.
Сейчас военнообязанные могут выезжать из России, поскольку у военкоматов и погранслужбы нет канала обмена информацией. С запуском реестра те, кому направили повестку, не смогут покинуть страну до явки в военкомат. Еще они не смогут оформить загранпаспорт.
Если военнообязанный захочет изменить свои данные в реестре воинского учета, военкомат будет их проверять. До окончания проверки информация, представленная военнообязанным, будет считаться недостоверной.
Предыстория:
- 14 апреля 2023 года российский правитель Владимир Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, ввел создание реестра военнообязанных и закрыл границы для уклонистов.
- Сообщалось, что рассылка электронных повесток в России в тестовом режиме начнется уже во время весеннего призыва 2023 года – в частности призывать на военную службу через портал "Госуслуги" будут в Москве.
- Военный комиссар российской столицы Максим Локтев рассказал, что в Москве призывников, живущих не по месту регистрации, выслеживают с помощью городской системы видеонаблюдения.
- 20 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге также начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме в рамках весеннего призыва в России.