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В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 17:29
В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны
иллюстративное фото Getty Images

С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки и ограничивать военнообязанным выезд из страны.

Источник: "Медуза"

Детали: 27 апреля правительство России опубликовало постановление о правилах работы двух электронных баз данных – Единого реестра воинского учета и связанного с ним реестра повесток.

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Как отмечает "Медуза", этот документ ждали с весны 2023 года, когда в России были приняты поправки об электронных повестках.

Реестр воинского учета заработает с 1 ноября 2024 года. В нем будут храниться подробные отчеты о военнообязанных. Уведомления о попадании в реестр и всех изменениях в нем (например, об отправке повестки) будут приходить на "Госуслуги".

Повестки будут размещаться в реестре повесток. Когда это случится, военнообязанный получит уведомление на "Госуслугах", одновременно ему отправят бумажную повестку. Не позднее чем через семь дней повестка будет считаться врученной – и автоматически начнут вводиться связанные с ней запреты.

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Первый запрет – на выезд из России. Он начнет действовать сразу после того, как повестку будут считать врученной. Если призывник не придет в военкомат в течение 20 дней, ему также запретят регистрироваться как индивидуальному предпринимателю, проводить сделки с недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты.

Сейчас военнообязанные могут выезжать из России, поскольку у военкоматов и погранслужбы нет канала обмена информацией. С запуском реестра те, кому направили повестку, не смогут покинуть страну до явки в военкомат. Еще они не смогут оформить загранпаспорт.

Если военнообязанный захочет изменить свои данные в реестре воинского учета, военкомат будет их проверять. До окончания проверки информация, представленная военнообязанным, будет считаться недостоверной.

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Темы: Росcиямобилизация
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