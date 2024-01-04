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В Москве горела подстанция: в 3 районах дома без света и тепла при 27° мороза

Катерина ТищенкоЧетверг, 4 января 2024, 08:47
В Москве горела подстанция: в 3 районах дома без света и тепла при 27° мороза
пожар на подстанции в Москве, фото: Baza

В Москве из-за пожара на подстанции десятки домов остались без электроснабжения и отопления.

Источник: пропагандистское агентство РИА Новости, телеграм-каналы Baza и Mash

Детали: Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.

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Позже агентство со ссылкой на власти Москвы сообщило, что "большая часть домов переведена на резервную схему после пожара на подстанции в Москве, порядка 40 домов будут переключены в ближайшие полтора-два часа".

Как пишет Baza, в результате пожара на подстанции на Высоковольтном проезде в Москве более 20 многоэтажных домов в нескольких районах города (Отрадное, Бибирево, а также Северное и Южное Медведково) остались без света и отопления.

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О причинах пожара пока не сообщается.

При этом ночь на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса, сообщили в центре погоды "Фобос".

По данным Mash, трансформаторная подстанция в Высоковольтном проезде загорелась примерно в 6 утра. От неё питаются в том числе дома в Бибиреве, Отрадном и Медведкове.

Многоэтажки в трёх районах Москвы остались без электричества. Температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов тепла в исторические для Москвы морозы.

Обновлено: В 13:45 РИА Новости со ссылкой на власти Москвы сообщило, что практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению после аварии на подстанции на северо-востоке столицы РФ.

Темы: Росcияпожарэлектроэнергия
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