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В течение 2023 года МКИП получил почти 6 тысяч запросов посодействовать выезду за границу

Александр ШумилинЧетверг, 4 января 2024, 15:41
В течение 2023 года МКИП получил почти 6 тысяч запросов посодействовать выезду за границу
Фото иллюстративное

В Министерство культуры и информационной политики Украины поступило 5 тысяч 792 письма с просьбой способствовать выезду за границу в 2023 году.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ министерства

Дословно: "Согласно информации, содержащейся в системе электронного документооборота МКИП, в период с 1.01.2023 до 31.12.2023 года в Министерство культуры и информационной политики Украины поступило 5 тыс. 792 письма с просьбой способствовать выезду за пределы государственной границы".

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Детали: В то же время общее количество исходящих писем из министерства по содействию во временном выезде за границу за этот период составляет 3 тыс. 724 письма.

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Темы: культураграницамобилизация
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