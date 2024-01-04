В течение 2023 года МКИП получил почти 6 тысяч запросов посодействовать выезду за границу

В Министерство культуры и информационной политики Украины поступило 5 тысяч 792 письма с просьбой способствовать выезду за границу в 2023 году.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ министерства

Дословно: "Согласно информации, содержащейся в системе электронного документооборота МКИП, в период с 1.01.2023 до 31.12.2023 года в Министерство культуры и информационной политики Украины поступило 5 тыс. 792 письма с просьбой способствовать выезду за пределы государственной границы".

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Детали: В то же время общее количество исходящих писем из министерства по содействию во временном выезде за границу за этот период составляет 3 тыс. 724 письма.

Предыстория:

В марте 2023 года Министерство культуры и информационной политики ужесточило требования для выезда артистов за границу.

В декабре ведущий "24 канала" Алексей Печий получил аккредитацию на саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря, и решил не возвращаться в Украину.