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Первый вариант проекта Центра правительства покажут в мае − Немчинов

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукЧетверг, 2 мая 2024, 08:27
Первый вариант проекта Центра правительства покажут в мае − Немчинов
Олег Немчинов. Фото из Facebook

Первый вариант проекта Центра правительства представят на заседании Координационного совета по вопросам реформы государственного управления в мае этого года.

Источник: статья УП "Маленькое правительство с большим премьером. Как у Шмыгаля хотят изменить Кабмин"

Детали: Сейчас Секретариат Кабинета министров разрабатывает законопроект о создании Центра правительства.

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Прямая речь министра Кабмина Олега Немчинова, который координирует эту работу: "Мы будем работать, чтобы регламентную работу, которая сейчас сосредоточена в Секретариате Кабмина и четырех так называемых регламентных министерствах − Минюсте, Минэкономики, Минфине и Минцифры (каждое министерство, которое вносит проект акта правительства, сначала обязательно должно получить по нему выводы от этих четырех ведомств, − УП) − передать на площадку новосозданного Центра правительства".

"Формирование политик − это прерогатива министерств, но вопрос в том, как правильно сформировать документ, который выходит на правительство, как его оформить, как его довести до реализации, − это, наверное, будет задачей Центра правительства. Министерства должны заниматься формированием политики, а не обеспечением ее реализации", − добавил Немчинов.

Детали: Центр правительства должен формировать единый подход к написанию законопроектов различными министерствами, обеспечивать их аналитикой и юридическим сопровождением, определять и искать финансирование под министерские программы, вести общий документооборот, бухгалтерию или подбор кадров и талантов, а также отслеживать, чтобы все изменения соответствовали стратегическому курсу и политической программе Кабинета министров.

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Центр правительства должен стать единой структурой, которая будет обеспечивать деятельность всего Кабмина сразу. А команды министерств смогут заниматься сугубо политическими вопросами.

Единственный нюанс, который настораживает и представителей правительства, и экспертную среду − это мгновенное и очень ощутимое усиление роли премьер-министра.

Дословно из статьи: "Имея в руках такой Центр, глава правительства сможет в режиме реального времени диктовать условия любым министерствам, влиять на то, чем они занимаются, какие деньги и на какие программы получают, какие и когда проекты смогут вынести на Кабмин. Вместо 20 маленьких ручных Секретариатов по министерствам образуется единая огромная структура под премьером. В один момент вся "камерная" внутренняя кухня министерств станет объектом ежедневного наблюдения и контроля со стороны премьера".

Предыстория:

  • 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал переформатирование структуры Кабинета министров и создание Центра правительства.

Темы: Кабинет министровШмыгаль
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