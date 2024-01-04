Залужный, Умеров и Шаптала обсудили на комитете ВР, как усовершенствовать мобилизацию

Министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметили необходимость усовершенствования политики мобилизации.

Источник: Укринформ со ссылкой на полковника Службы безопасности Украины, секретаря оборонного парламентского комитета Романа Костенко

Прямая речь Костенко: "Все понимают, что законопроект об усовершенствовании процедуры проведения мобилизации в Украине нужен. Вопрос в его виде. Утром на заседание комитета приходили Умеров, Залужный, Шаптала".

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Они доносили нам необходимость усовершенствования политики мобилизации и связанные с этим вопросы. Комитет задавал свои вопросы. Также мы предоставляли свои предложения, но подробно не обсуждали все нюансы законопроекта".

Детали: По его словам, парламентарии и министры подробно прорабатывают каждое положение документа, высказывают свои предложения по их усовершенствованию. Обсуждение продлится еще несколько дней.