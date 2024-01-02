Залужный: Если бы "Кинжалы" попали, была бы катастрофа. Нужно больше систем Patriot
Главнокомандующий Валерий Залужный поблагодарил западных партнеров за предоставленные системы ПВО, которые 2 января сбили рекордное количество "Кинжалов", но подчеркнул, что Украине нужно больше эффективного против баллистики оружия, ведь нет никаких оснований считать, что РФ остановится.
Источник: Залужный в соцсети Х
Прямая речь: "Сегодня Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 10 из 10 российских аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot. Это рекорд. Если бы ракеты попали в цель, последствия были бы катастрофическими.
Спасибо партнерам за ЗРК. Нет никаких оснований считать, что враг на этом остановится. Поэтому нам нужно больше систем и боеприпасов к ним".
Напомним: По данным Воздушных сил, по состоянию на 2 января Россия выпустила по территории Украины 63 "Кинжала". Способные поражать баллистику современные системы западного образца уничтожили 25 из них.
Предыстория:
- 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.
- По данным по состоянию на 18.30, в результате массированного удара россиян 2 января в Украине погибло 5 человек, еще 130 - пострадали.