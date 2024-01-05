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Вражеские "Шахеды" с юга долетели на запад Украины

Алена Ивашкив, Катерина ТищенкоПятница, 5 января 2024, 10:35
Вражеские Шахеды с юга долетели на запад Украины
фото иллюстративное Getty images

В ночь на 5 января во второй раз была объявлена воздушная тревога из-за вражеских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 3.53 военные сообщили об угрозе ударных БпЛА с юга.

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Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границе Днепропетровской и Николаевской областей.

В 4.11 воздушники зафиксировали еще несколько групп ударных БпЛА на Херсонщине, они движутся на север.

В 4.30 в Кировоградской области объявлена угроза применения ударных БпЛА.

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Скриншот alerts.in.ua в 4.30
Скриншот alerts.in.ua в 4.30


Несколько групп БпЛА облетают Кривой Рог с севера и движутся в западном направлении.

В 5.01 для Кропивницкого возникла угроза ударных БпЛА с востока.

В 5.05 военные сообщили, что группы ударных вражеских БпЛА движутся между Вознесенском и Первомайском в западном направлении.

В 5.28 угроза применения ударных БпЛА возникла для Одесской области.

Скриншот alerts.in.ua в 5.41
Скриншот alerts.in.ua в 5.41

В 5.41 угроза применения ударных БпЛА распространилась на Черкасскую область.

В 6.21 военные обновили данные о движении ударных вражеских БпЛА:

  •  одна группа держит направление с юга через Смелу в направлении Черкасс;
  • еще несколько групп в Одесской области движутся в западном направлении и приближаются к Винницкой области.

В 6.37 угроза применения ударных БпЛА распространилась на Винницкую область.

В 6.52 военные сообщили о движении группы ударных БпЛА из Черкасской области с вектором движения на запад через Киевскую область на границе с Винницкой.

В 6.58 угроза применения ударных вражеских БпЛА возникла для Черновицкой и Хмельницкой областей.

Скриншот alerts.in.ua в 7.00
Скриншот alerts.in.ua в 7.00

 

Кроме этого, группа ударных БпЛА в Винницкой области вдоль границы с Молдовой движется в направлении Хмельницкой области.

В 7:47 стало известно, что группа ударных БпЛА приближается к Калиновке (Винницкая область) с востока с вектором движения на Хмельницкий.

В 8:34 Воздушные силы предупредили, что группы ударных БпЛА движутся на Староконстантинов с юга и запада.

По состоянию на 9:39 остается угроза ударных БпЛА для Хмельницкого района.

В 10:29 был объявлен отбой угрозы ударных БпЛА для Хмельницкой области.

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Темы: Шахедвоздушная тревогабеспилотники
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