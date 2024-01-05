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Более чем тысяче граждан России грозит депортация из Латвии

Алена ИвашкивПятница, 5 января 2024, 05:52
Более чем тысяче граждан России грозит депортация из Латвии
фото иллюстративное pixabay

Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам РФ, которые не выполнили требований поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы для получения вида на жительство в стране, согласно информации из латвийской Дирекции по делам гражданства и миграции (PMLP).

Источник: LETA

Дословно: "К концу декабря прошлого года собранная PMLP информация показала, что по меньшей мере 1213 российских граждан, которые не выполнили требований поправок к Закону об иммиграции и не подали документы для оформления вида на жительство в стране, могут быть депортированы из Латвии".

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Детали: По последним данным, депортировать должны 1167 человек, поскольку получена информация о том, что 46 человек больше не находятся на территории Латвии.

Информация, собранная до конца декабря, показала, что среди тех, кто подлежит депортации, около половины мужчин и столько же женщин. В частности, будет депортировано 789 человек старше 60 лет.

Из числа лиц, которые просрочили срок изменения статуса проживания в Латвии, до 30 ноября документы на получение вида на жительство подали 1344 человека.

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Граждане РФ, которые имеют уважительные причины не сдавать тест по латышскому языку, смогут подать документы на вид на жительство до 31 марта 2024 года.

Вид на жительство в Латвии будет выдаваться сроком на два года. Процесс депортации российских граждан, проживающих в Латвии и не подавших документы для получения вида на жительство, будет очень сложным и обременительным, признала глава PMLP Майра Розе.

Закон об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного вида на жительство, выданного гражданам РФ, закончился в сентябре 2023 года.

Чтобы проживать в Латвии, им нужно было подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, но для его получения им необходимо было предоставить в PMLP сертификат о знании национального языка на минимальном уровне и наличие определенных финансовых ресурсов.

Предыстория: 

  • В декабре Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии закрыл доступ в стране ко всем сайтам, связанным с российской технологической группой "Яндекс".

Темы: Латвиядепортация Росcия
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