Из-за утреннего обстрела Херсона минно-взрывные травмы получили трое мужчин

Утром 5 января российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, пострадали четыре человека, было попадание по дому и пожар на складе с гуманитарной помощью.

Источник: Херсонская областная военная администрация, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, Херсонская областная прокуратура

Дословно ОВА: "Прилетело" по жилому дому, а также в результате попадания произошел пожар на складе, где хранилась гуманитарная помощь.

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Пострадала 69-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации.

В больницу обратились трое херсонцев, 22, 23 и 46 лет. Сейчас врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим".

Детали: Мрочко добавил, что трое мужчин получили в результате вражеского обстрела Днепровского района Херсона около 11:00.

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Мужчины 1977, 2000 и 2001 г.р. обратились к медикам. Предварительно им поставили диагноз – минно-взрывная травма. Пострадавших дообследуют.

Херсон снова обстреляли Херсонская областная прокуратура

По данным прокуратуры, 5 января в Херсоне в результате обстрела в 11:20 ранения различной степени получили четыре человека, повреждены склад с гуманитарной помощью, жилые дома и автотранспорт.