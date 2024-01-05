Из-за утреннего обстрела Херсона минно-взрывные травмы получили трое мужчин
Утром 5 января российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, пострадали четыре человека, было попадание по дому и пожар на складе с гуманитарной помощью.
Источник: Херсонская областная военная администрация, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, Херсонская областная прокуратура
Дословно ОВА: "Прилетело" по жилому дому, а также в результате попадания произошел пожар на складе, где хранилась гуманитарная помощь.
Пострадала 69-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации.
В больницу обратились трое херсонцев, 22, 23 и 46 лет. Сейчас врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим".
Детали: Мрочко добавил, что трое мужчин получили в результате вражеского обстрела Днепровского района Херсона около 11:00.
Мужчины 1977, 2000 и 2001 г.р. обратились к медикам. Предварительно им поставили диагноз – минно-взрывная травма. Пострадавших дообследуют.
По данным прокуратуры, 5 января в Херсоне в результате обстрела в 11:20 ранения различной степени получили четыре человека, повреждены склад с гуманитарной помощью, жилые дома и автотранспорт.