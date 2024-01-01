Из-за удара россиян по пригороду Херсона ранена женщина
Понедельник, 1 января 2024, 22:16
Россияне 1 января обстреляли Херсонскую городскую территориальную громаду, одного ранили.
Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь: "На этот час в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск в Херсонской городской территориальной громаде ранен один человек.
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Женщина 44 лет получила, в частности, минно-взрывную травму и контузию во время вражеской атаки на пригород Херсона".
Детали: По словам Мрочко, в момент удара россиян она находилась в доме.