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В Польше горел отель, где жили беженцы из Украины: есть пострадавшие

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 5 января 2024, 20:02
В Польше горел отель, где жили беженцы из Украины: есть пострадавшие
Фото: radio5.com.pl

В городе Олецко, что в Польше, произошел пожар в гостинице, где проживали 155 беженцев из Украины: незначительно пострадали четверо украинцев.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на местную пожарную службу и полицию, а также консульство Украины в Гданьске

Детали: Как рассказал представитель пожарной службы, пожар возник в одном из помещений на втором этаже, там наблюдалось интенсивное задымление.

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Пожарные сосредоточились на спасательной операции, в частности, с помощью гидравлического подъемника и пожарных лестниц были эвакуированы с балконов 28 человек. Остальные украинцы самостоятельно покинули место инцидента.

Четырем лицам, у которых возникли проблемы с дыханием из-за задымления, медики рекомендовали пройти обследование.

Представитель пожарной службы сказал, что причины возгорания пока неизвестны, их будут устанавливать соответствующие органы.

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В местной полиции проинформировали, что выясняют обстоятельства происшествия, после пожара отель непригоден для проживания. Украинцев временно разместили в спортивном зале неподалеку.

Консул консульства Украины в Гданьске Александр Плодистый подтвердил, что в результате пожара легко пострадали четыре человека, однако от дальнейшей госпитализации они отказались.

По его словам, в ближайшее время один из украинских консулов поедет в Олецко, где встретится с пострадавшими украинцами, чтобы понять их потребности на месте и оказать им помощь.

Кроме того, с местными властями будет обсуждаться вопрос расселения украинцев.

Темы: ПольшабеженцыУкраина
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