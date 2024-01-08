Европейская комиссия написала письмо Министерству инфраструктуры Польши, в котором выразила обеспокоенность тем, что польские перевозчики блокируют пункты пересечения границы с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал RMF FM

Детали: В письме европейский комиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян напомнила министру инфраструктуры Польши Дариушу Климчаку "об обязательствах Польши обеспечить свободное движение транспортных средств на пограничных переходах с Украиной в соответствии с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС".

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Для разрешения ситуации Еврокомиссия предложила сотрудничество и поддержку, добавив, что "продолжает внимательно следить за ситуацией".

Представитель Еврокомиссии подтвердил отправку письма, добавив, что ведомство "остается очень обеспокоенным блокированием пограничного перехода в Дорогуске, а также тем, что другие пограничные переходы между Польшей и Украиной продолжают быть заблокированными".

Он также напомнил, что нарушение обязательств государств-членов ЕС "может привести к мерам, предусмотренным договорами для исправления таких нарушений" – то есть иску в Суде Евросоюза.

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Собеседник RMF FM в ЕС отдельно не исключил, что "в случае необходимости" состоится еще одна трехсторонняя встреча представителей Польши, Украины и Еврокомиссии для решения проблемы блокады границы – последняя состоялась еще 18 декабря.

Польские перевозчики еще с начала ноября блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, требуя прежде всего возвращения разрешительной системы для украинских водителей, отмененной в 2022 году в соответствии с соглашением о "транспортном безвизе".

В конце декабря сообщалось, что в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы, однако полного разблокирования до сих пор не произошло.

Между тем на выходных было объявлено о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и представителями движения "Обманутое село", которые блокировали пункт пропуска в Медыке.

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