В Польше возле границы с Украиной столкнулись автобус с грузовиком, есть пострадавшие

В Подкарпатском воеводстве Польши неподалеку от Пшемысля произошло столкновение грузовика и автобуса с 52 пассажирами, четыре человека госпитализированы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Сообщается, что авария произошла неподалеку от городка Радымно, на выезде на трассу 77 по направлению к Пшемыслу. Автобус с 52 пассажирами, следовавший из Катовице в пограничный городок Арламув, въехал в грузовик.

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Фото: Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie

Четырех человек госпитализировали для оказания помощи, из них одного эвакуировали вертолетом в Жешув. Еще восьмерым оказали помощь на месте.

Угрозы для жизни пострадавших пассажиров и водителя автобуса нет.

Что предшествовало:

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