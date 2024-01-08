В Польше возле границы с Украиной столкнулись автобус с грузовиком, есть пострадавшие
Понедельник, 8 января 2024, 17:08
В Подкарпатском воеводстве Польши неподалеку от Пшемысля произошло столкновение грузовика и автобуса с 52 пассажирами, четыре человека госпитализированы.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Сообщается, что авария произошла неподалеку от городка Радымно, на выезде на трассу 77 по направлению к Пшемыслу. Автобус с 52 пассажирами, следовавший из Катовице в пограничный городок Арламув, въехал в грузовик.
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Четырех человек госпитализировали для оказания помощи, из них одного эвакуировали вертолетом в Жешув. Еще восьмерым оказали помощь на месте.
Угрозы для жизни пострадавших пассажиров и водителя автобуса нет.
Что предшествовало:
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