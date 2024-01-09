Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с Дудой блокаду границы и "гарантии безопасности"

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 9 января 2024, 19:25
Зеленский обсудил с Дудой блокаду границы и гарантии безопасности
зеленский и дуда. фото: AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Детали: Зеленский поблагодарил за поддержку Польшей открытия переговоров о членстве Украины в ЕС и обсудил с Дудой обеспечение финансовой и политической поддержки Киева со стороны Евросоюза.

Реклама:

Коснулись лидеры и двусторонних вопросов. "Наша общая граница должна быть настоящей европейской границей. Границей единства. Не должно быть границ между нашими народами", – цитирует Зеленского Офис президента, не приводя подробностей.

Также президенты обсудили грядущий саммит НАТО в Вашингтоне и оборонное сотрудничество, в частности присоединение Польши к совместной декларации лидеров "Группы семи" о обязательствах по безопасности для Украины.

Зеленский отдельно поблагодарил Дуду за поддержку "формулы мира" и участие польского представителя в грядущей встрече на уровне советников лидеров государств в Давосе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, за последние месяцы в отношениях Киева и Варшавы накопился ряд проблем – от эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции до блокирования границы польскими перевозчиками.

На прошлой неделе глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал контакты с Польшей "на всех уровнях" для решения двусторонних проблем.

Читайте также: На выходе из польского кризиса: смогут ли Киев и Варшава построить новые отношения в 2024 году,

а также редакционную статью "ЕвроПравды": Польша ведет "войну" против европейского будущего Украины. Варшава должна это осознать.

Темы: ЗеленскийПольшаДудаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов об украинском контрнаступлении: не все хорошо, но и не катастрофа

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

видеоКостюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

видеоУкраинские военные показали один из крупнейших вражеских штурмов Авдеевки

Все новости...
Зеленский
Зеленский собрал на Ставку командующих основных направлений фронта
СМИ: Зеленский планирует визит в Швейцарию на следующей неделе
Зеленский одобрил состав делегации для переговоров о "гарантиях безопасности"
Последние новости
18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
18:11
Как развивались отношения Украины и Британии – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"
17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
17:36
Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки
17:27
В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
17:20
В полиции напомнили, как оформлять европротокол при ДТП с незначительными последствиями
17:12
Украина планирует начать строительство крупных блоков для атомных электростанций – Галущенко
17:02
фотоРоссияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый
16:55
фотоАкции в поддержку военнопленных провели в ряде городов
Все новости...
Реклама: