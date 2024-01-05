Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские "Шахеды" снова залетели с юга

Валентина РоманенкоПятница, 5 января 2024, 22:25
Российские Шахеды снова залетели с юга
ИЛЛЮСТРАЦИЯ GETTY IMAGES

Вечером 5 января российские оккупанты запустили по Украине новую партию дронов-камикадзе типа Shahed.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Зафиксированы ударные БпЛА Shahed в западной части Херсонской области, курс северо - западный".

Реклама:

Детали: Сообщение ВС появилось в 20.25. В 20.45 воздушники сообщили, что вражеские БпЛА движутся в направлении Баштанского района Николаевской области, курс северо - западный (на Кировоградскую область).

Обновлено: В 22:22 военные предупредили об угрозе Черкасской области.

В 22:54 сообщили о движении БпЛА по Черкасской области и угрозе для Киевской области с юга (Ставищенский район).

ВИДЕО ДНЯ

В 23:16 предупредили о движении БпЛА через Киевскую область (Тетиевский район) и дальнейшую угрозу для Винницкой области.

Темы: Шахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Переговоры о €50 млрд для Украины осложняются из-за Венгрии - Reuters

Три мэрии на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках дерусификации

Все новости...
Шахед
В ночь на 5 января россияне запустили 29 "Шахедов", 21 из них сбили Воздушные силы ВСУ
Вражеские "Шахеды" с юга долетели на запад Украины
Воздушные силы сообщили о группах "Шахедов" с юга
Последние новости
02:50
Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн
01:54
На громаду Сумщины россияне за день сбросили 37 мин – ОВА
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
23:18
Bloomberg: Шольц встретится с Байденом, обсудят помощь Украине
23:02
The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Британию, вывезенное в 2008 году
22:26
Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет
21:50
ОбновленоУкраиной двигались российские "Шахеды", были слышны взрывы в Кропивницком
21:40
дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму
Все новости...
Реклама: