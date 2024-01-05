Российские "Шахеды" снова залетели с юга

Вечером 5 января российские оккупанты запустили по Украине новую партию дронов-камикадзе типа Shahed.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Зафиксированы ударные БпЛА Shahed в западной части Херсонской области, курс северо - западный".

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Детали: Сообщение ВС появилось в 20.25. В 20.45 воздушники сообщили, что вражеские БпЛА движутся в направлении Баштанского района Николаевской области, курс северо - западный (на Кировоградскую область).

Обновлено: В 22:22 военные предупредили об угрозе Черкасской области.

В 22:54 сообщили о движении БпЛА по Черкасской области и угрозе для Киевской области с юга (Ставищенский район).

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В 23:16 предупредили о движении БпЛА через Киевскую область (Тетиевский район) и дальнейшую угрозу для Винницкой области.