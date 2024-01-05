В ночь на 5 января россияне запустили 29 "Шахедов", 21 из них сбили Воздушные силы ВСУ
В ночь на 5 января Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 29 российских ударных БпЛА, которые Россия выпустила по Украине.
Источник: сообщение Воздушных сил
Дословно: "В ночь на 5 января 2023 года враг атаковал ударными БпЛА типа "Shahed". Атака продолжалась двумя волнами из района Примоско-Ахтарск - РФ и мыс Чауда - Крым. Всего зафиксированы пуски 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131"...
Противовоздушной обороной сбит 21 из 29 ударных БпЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей".
Детали: Указывается, что часть беспилотников враг направил по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей. В ПС также отметили, что подавляющее большинство "шахедов" уничтожили подразделения мобильных огневых групп.