В Данию прилетели норвежские F-16 для обучения украинских летчиков

Норвегия передала Дании два истребителя F-16, предназначенных для обучения украинских пилотов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Вооруженные силы Норвегии в Twitter (X)

Детали: Приземление норвежских F-16 в Дании "стало важным шагом в нашей постоянной поддержке Украины", говорится в сообщении.

"После более 40 лет эксплуатации эти самолеты будут тренировать украинских военнослужащих, усиливая нашу преданность делу обороны Украины", - добавили в норвежских Вооруженных силах.

Norwegian F-16s land in Denmark, marking an important step in our ongoing support for Ukraine. After over 40 years in service, these aircraft will now train Ukrainian military personnel, reinforcing our commitment to Ukraine's defense. 🇳🇴✈🇺🇦 #StrongerTogether #SupportUkraine pic.twitter.com/3fjttX7Z41