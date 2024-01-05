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В Данию прилетели норвежские F-16 для обучения украинских летчиков

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 5 января 2024, 20:59
В Данию прилетели норвежские F-16 для обучения украинских летчиков
Истребитель F-16. Фото: Вооруженные силы Норвегии в Twitter (X)

Норвегия передала Дании два истребителя F-16, предназначенных для обучения украинских пилотов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Вооруженные силы Норвегии в Twitter (X)

Детали: Приземление норвежских F-16 в Дании "стало важным шагом в нашей постоянной поддержке Украины", говорится в сообщении.

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"После более 40 лет эксплуатации эти самолеты будут тренировать украинских военнослужащих, усиливая нашу преданность делу обороны Украины", - добавили в норвежских Вооруженных силах.

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Предыстория:

  • На этой неделе Норвегия объявляла, что отправит два истребителя F-16 в Данию для обучения украинских пилотов их использованию, и подтвердила отправку 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении.
  • Бельгия также отправит два двухместных истребителя F-16 и около пятидесяти человек в Данию в период с марта по сентябрь для обучения украинских пилотов.
  • Украинские пилоты проходят или будут проходить подготовку в США, Румынии, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.

Темы: истребителиАлександр ДанилюкНорвегияпомощь Украине
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