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Стало известно когда украинцы завершат обучение на F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 4 января 2024, 23:59
Стало известно когда украинцы завершат обучение на F-16
F-16 ДАНИИ, GETTY IMAGES

Украинские летчики в Соединенных Штатах, которые проходят подготовку на истребителях F-16, как ожидается, завершат ее позже в этом году.

Источник: представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда"

Детали: Представитель Минобороны США напомнил, что по состоянию на сейчас группа украинских летчиков продолжает летную подготовку на авиабазе в штате Аризона.

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"Как вы знаете, в зависимости от уровня навыков пилотов, оно (обучение. – Ред.) может длиться от пяти до восьми месяцев. Поэтому ожидаю, что позже в этом году эти пилоты завершат обучение, но более конкретных сроков назвать не могу", – добавил Райдер.

Перед тем небольшая группа украинских летчиков, которые прибыли в США в сентябре, прошли языковое обучение на авиабазе Лакленд в штате Техас.

В Аризоне украинцы сначала изучают основы эксплуатации F-16 в аудитории и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах. В то же время курс могут ускорить из-за необходимости украинцам вернуться для участия в боевых действиях на родине.

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Кроме США, украинские пилоты проходят или будут проходить подготовку в Румынии, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.

Темы: истребителиСШАавиа
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