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Польша подняла в небо F-16 из-за массированной атаки РФ по Украине

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 января 2024, 11:01
Польша подняла в небо F-16 из-за массированной атаки РФ по Украине
САМОЛЕТ F-16. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Из-за новой массированной ракетной атаки РФ по Украине Польша подняла в небо истребители F-16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Дословно командование: "С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты в воздух две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик союзников".

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Детали: Около 5.45 утра в воздух взлетела пара истребителей, дислоцированная на базе в Ласках, а около 6.15 утра - пара с базы в Кшесинах.

Дословно командование: "Предупреждаем, что деятельность польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве может быть связана с повышенным уровнем шума, особенно в восточной части страны".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, по предварительным данным, есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе.
  • Во время предыдущей массированной атаки РФ по Украине воздушное пространство Польши нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

Темы: Польшаистребители
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