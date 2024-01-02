Польша подняла в небо F-16 из-за массированной атаки РФ по Украине

Из-за новой массированной ракетной атаки РФ по Украине Польша подняла в небо истребители F-16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Дословно командование: "С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты в воздух две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик союзников".

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Детали: Около 5.45 утра в воздух взлетела пара истребителей, дислоцированная на базе в Ласках, а около 6.15 утра - пара с базы в Кшесинах.

Дословно командование: "Предупреждаем, что деятельность польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве может быть связана с повышенным уровнем шума, особенно в восточной части страны".

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