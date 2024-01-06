США предлагают $10 млн вознаграждения за информацию о финансировании ХАМАСа

Государственный департамент США предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет подорвать финансовые механизмы группировки ХАМАС.

Источник: Госдеп США

Детали: Департаменту нужна информация о финансовых посредниках ХАМАС Абдельбасита Хамзу Эльхасана Хайра, Амера Камаля Шарифа Альшаву, Ахмеда Сада Джахлеба, Валида Мохаммеда Мустафу Джадаллу и Мухаммада Ахмада 'Абд Аль-Даима Насраллу.

Реклама:

Абдельбасит Хамза Эльхассан Эльхассан Мохамед Кхайр, "Хамза" является финансистом ХАМАС из Судана, который управлял многими компаниями в инвестиционном портфеле ХАМАС и ранее участвовал в переводе почти 20 миллионов долларов ХАМАСу. Он признан США специальным глобальным террористом (SDGT). Сеть, которую Хамза использует для отмывания денег и получения прибыли для ХАМАС, включает суданскую компанию Al Rowad Real Estate Development, которую Министерство финансов США назначило SDGT в мае 2022 года. Хамза также имеет давние финансовые связи с Аль-Каидой и связанные с Усамой бен Ладеном компании в Судане.

Амер Камал Шариф Альшава, Ахмед Саду Джахлеб и Валид Мохаммед Мустафа Джадалла являются оперативниками ХАМАС и являются частью инвестиционной сети ХАМАС в Турции.

Альшава, проживающий в Турции, является главным исполнительным директором (CEO) компании Trend GYO и работал членом правления нескольких инвестиционных портфельных компаний ХАМАС.

ВИДЕО ДНЯ

Джахлеб, проживающий в Турции, работает секретарем ХАМАСа по инвестиционному портфелю и координирует разнообразную деятельность для компаний, контролируемых ХАМАС, и официальных лиц ХАМАС.

Джадалла, проживающий в Турции, входит в правление нескольких инвестиционных портфельных компаний.

Мухаммад Ахмад ' Абд Аль-Даим Насралла является давним агентом ХАМАСа и имеет тесные связи с иранскими организациями. Он участвовал в перечислении десятков миллионов долларов ХАМАСу, в том числе военному крылу ХАМАСа.

18 октября 2023 года Министерство финансов США назначило всех пятерых человек SDGT.