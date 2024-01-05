Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Госдепе считают, что Украина выйдет из войны независимой и сильной

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 5 января 2024, 10:55
В Госдепе считают, что Украина выйдет из войны независимой и сильной

В Государственном департаменте США считают, что Украина выйдет из войны "независимым, сильным, с улучшенной экономикой и ориентированным на Запад государством".

Источник: представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге, "Европейская правда"

Прямая речь: "На поле боя будут происходить события как в одну, так и в другую сторону, где каждая сторона будет приобретать или терять территорию. Но если взглянуть на конечную цель этой войны, то вполне очевидно, что Украина выйдет из нее независимым, сильным, с улучшенной экономикой и ориентированным на Запад государством".

Реклама:

Детали: В то же время, напомнил Миллер, РФ изначально хотела, чтобы Украина не просто ориентировалась на восток, а чтобы она была частью России.

"Я думаю, что люди часто забывают о реальных ставках в этой войне и о том, какой была настоящая цель Владимира Путина, а также чего Украина на самом деле достигла и чего она продолжает достигать. Помните, что Путин начал эту войну как войну за тотальное завоевание, где он хотел захватить Украину", – сказал Миллер.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее в Белом доме заявили, что армия РФ за два года до сих пор не усвоила уроки захватнической войны против Украины.
  • Также в администрации президента США не считают, что президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры о прекращении захватнической войны против Украины, несмотря на отдельные сообщения в СМИ.
  • Ранее издание The New York Times утверждало о якобы готовности российского президента Владимира Путина к заключению "перемирия", если Киев и Запад признают российскими незаконно оккупированные территории Украины.

Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Переговоры о €50 млрд для Украины осложняются из-за Венгрии - Reuters

Три мэрии на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках дерусификации

Все новости...
США
В Белом доме назвали приоритетное оружие в будущей помощи Украине
США будут помогать Украине, но не на уровне двух прошлых лет - Госдеп
В Пентагоне подтвердили ликвидацию лидера проиранских боевиков в Ираке
Последние новости
01:54
На громаду Сумщины россияне за день сбросили 37 мин – ОВА
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
23:18
Bloomberg: Шольц встретится с Байденом, обсудят помощь Украине
23:02
The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Британию, вывезенное в 2008 году
22:26
Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет
21:50
ОбновленоУкраиной двигались российские "Шахеды", были слышны взрывы в Кропивницком
21:40
дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму
21:30
Координационный штаб: Россия предоставила список из 65 пленных, которых планировали вернуть 24 января
Все новости...
Реклама: