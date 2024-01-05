В Госдепе считают, что Украина выйдет из войны независимой и сильной

В Государственном департаменте США считают, что Украина выйдет из войны "независимым, сильным, с улучшенной экономикой и ориентированным на Запад государством".

Источник: представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге, "Европейская правда"

Прямая речь: "На поле боя будут происходить события как в одну, так и в другую сторону, где каждая сторона будет приобретать или терять территорию. Но если взглянуть на конечную цель этой войны, то вполне очевидно, что Украина выйдет из нее независимым, сильным, с улучшенной экономикой и ориентированным на Запад государством".

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Детали: В то же время, напомнил Миллер, РФ изначально хотела, чтобы Украина не просто ориентировалась на восток, а чтобы она была частью России.

"Я думаю, что люди часто забывают о реальных ставках в этой войне и о том, какой была настоящая цель Владимира Путина, а также чего Украина на самом деле достигла и чего она продолжает достигать. Помните, что Путин начал эту войну как войну за тотальное завоевание, где он хотел захватить Украину", – сказал Миллер.

Напомним:

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