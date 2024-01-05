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В США разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 5 января 2024, 11:47
В США разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик
B-1B Lancer ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВПС США

В США при попытке приземлиться на авиабазе "Эллсворт" 4 января разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

Источник: авиабаза "Эллсворт", "Европейская правда"

Детали: Все четыре члена экипажа, находившиеся на борту, благополучно катапультировались и остались живы. На момент аварии самолет выполнял учебно-тренировочную миссию.

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Инцидент произошел при плохих погодных условиях, минусовой температуре и густом тумане, который ограничивал видимость, сообщила американская пресса.

Местные службы быстрого реагирования сообщили по радио, что после взрыва возник "активный пожар".

Расследованием инцидента будет заниматься офицерская комиссия.

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База ВВС США "Эллсворт" расположена в Южной Дакоте, неподалеку от города Рапид-Сити. Это одна из двух баз В-1. Всего на вооружении ВВС США находятся 45 самолетов B-1.

Напомним:

  • В ноябре американский военный самолет V-22 Osprey с восемью членами экипажа на борту упал в море у берегов Японии.
  • А в сентябре американский пилот катапультировался с современного истребителя F-35, после чего самолет на какое-то время бесследно исчез. Истребитель продолжал лететь 100 километров, пока не упал в сельской местности.

Темы: СШАавиа
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