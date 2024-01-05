В США разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик

В США при попытке приземлиться на авиабазе "Эллсворт" 4 января разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

Источник: авиабаза "Эллсворт", "Европейская правда"

Детали: Все четыре члена экипажа, находившиеся на борту, благополучно катапультировались и остались живы. На момент аварии самолет выполнял учебно-тренировочную миссию.

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Инцидент произошел при плохих погодных условиях, минусовой температуре и густом тумане, который ограничивал видимость, сообщила американская пресса.

Местные службы быстрого реагирования сообщили по радио, что после взрыва возник "активный пожар".

Расследованием инцидента будет заниматься офицерская комиссия.

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База ВВС США "Эллсворт" расположена в Южной Дакоте, неподалеку от города Рапид-Сити. Это одна из двух баз В-1. Всего на вооружении ВВС США находятся 45 самолетов B-1.

Напомним: