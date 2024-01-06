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Правительство Польши подписало соглашение с фермерами: должны прекратить блокаду границы

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 6 января 2024, 19:22
Правительство Польши подписало соглашение с фермерами: должны прекратить блокаду границы
грузовики на польской границе, фото ГПСУ

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и представители движения "Обманутое село" подписали соглашение о прекращении блокирования пункта пересечения границы с Украиной в Медыке.

Источник: Polsat News со ссылкой на подкарпатского воеводу Терезу Кубас-Гул, пишет "Европейская правда"

Детали: Министр пообещал удовлетворить все требования фермеров: субсидии на кукурузу в размере одного миллиона злотых, увеличение кредитования на 2,5 миллиарда злотых и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

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Согласно договору, блокирование пункта пропуска в Медыке должно быть приостановлено. В то же время до какого именно времени – не указывают.

Что предшествовало: По субсидиям Польша обратилась в Европейскую комиссию, чтобы получить одобрение; отмену повышения налога на 21% должен утвердить польский Сейм; а гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета, говорится в материале.

Фермеры из "Обманутых сел" начали блокировать переход в Медице с 23 ноября этого года. 24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить. Но 4 января блокада все же возобновилась.

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В конце декабря в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы.

Темы: Польшаграница
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