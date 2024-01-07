Россияне усиливают мобилизацию на ВОТ, развернули новые "военкоматы" – сопротивление

По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях юга Украины россияне пытаются усилить мобилизационные мероприятия.

Источник: ЦНС

Детали: По данным подполья, все больше репрессивных мер россиян направлены на поиск мужчин, которых принудительно мобилизуют в ряды армии РФ.

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Как отмечают в сопротивлении, в мобилизационные списки вносят врачей, педагогов, работников коммунальных предприятий.

Также, как сообщалось ранее, в эти списки попадают и подростки с 17 лет.

В частности для мобилизационных мероприятий в оккупированных городах Херсонщины и Запорожья развернули новые "военкоматы". Их возглавили завезенные из РФ военные.

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Дословно: "Врагу выгодна смерть украинцев независимо от стороны где они воюют. Поэтому оккупанты используют украинцев в своей армии для пушечных штурмов, ведь их смерть не создает социальное напряжение в нацистском обществе РФ".